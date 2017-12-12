В следующем году будет больше крупных налогоплательщиков

Так, директор Государственной налоговой службы Сергей Пушкуца издал приказ увеличить их число с 500 до 600 человек, передает aif.md со ссылкой на bizlaw.md.

Также были изменены критерии для определения статуса крупного налогоплательщика.

Таким образом, в список крупных налогоплательщиков включают физических лиц, которые отвечают как минимум двум из следующих критериев:

– являются налоговыми резидентами Республики Молдова;

– их доходы, полученные за последние три налоговых года, предшествующие текущему налоговому году, превышают общую сумму в 3 млн. леев;

– совокупная стоимость имеющихся активов в период последнего финансового года, превышает 50 млн. леев. До сих пор люди, обладающие активами, не были включены в этот список.

Что касается экономических агентов, включенных в список крупных налогоплательщиков, то их количество остается неизменным – до 650.

Согласно распоряжению директора Государственной налоговой службы, список крупных налогоплательщиков не является публичным в соответствии с положениями Закона о защите персональных данных. О наличии такого статуса они получат уведомления по почте либо лично в руки.

В то же время, список крупных налогоплательщиков публикуется в Monitorul Oficial и на веб-сайте Государственной налоговой службы. Приказ вступит в силу 1 января.