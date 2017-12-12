Электронная торговля может стать новой эрой для Всемирной торговой организации (ВТО) и разумным шагом для развития международной торговой политики. Такое заявление сделал 11 декабря в Буэнос-Айресе вице-премьер РМ Октавиан Калмык.
По информации министерства экономики и инфраструктуры РМ, вице-премьер Октавиан Калмык принимает участие во встрече министров группы Friends of E-commerce for Development Всемирной торговой организации в Аргентине. Мероприятие организовано совместно с группой государств G20 и посвящено продвижению политик в сфере электронной торговли.
По мнению вице-премьера Октавиана Калмыка, электронная торговля стала особо важна в контексте глубоких цифровых преобразований, которые переживают мировые экономики, и уже является реальностью для всех экономик.
"Электронная торговля не только быстро меняет способы торговли, но также приносит значительные выгоды, посредством снижения торговых издержек, увеличения возможностей транзакций и расширения доступа к новым рынкам. Республика Молдова рада "дружить" с электронной коммерцией в целях развития, и мы готовы продолжать плодотворное сотрудничество по этому вопросу как участника в данной группе и в качестве члена Всемирной торговой организации", - подчеркнул вице-премьер Октавиан Калмык.
Участники встречи признали необходимость усиления роли развития в переговорах по электронной торговле и взяли на себя обязательство продолжать работу по совместному продвижению цифровых, коммерческих программ. Они также подчеркнули, что нынешние обсуждения требуют стимулирования вовлечения развивающихся стран, в которых Friends of E-commerce for Development сыграла важную роль, в следующем году.
В ходе дискуссии была подчеркнута важность вклада Friends of E-commerce for Development в работу ВТО, будучи признана на международном уровне государственными и частными структурами в качестве справочной группы благодаря своему представительству и охвату. В связи с этим, министры признали ответственность своей группы за дальнейшее продвижение критериев развития на переговорах, позволяя таким образом странам эффективнее интегрировать цифровую экономику в качестве ключевого компонента для достижения целей устойчивого развития. Они также призвали к более эффективному использованию существующих соглашений ВТО по оказанию технической помощи и укреплению потенциала, а также к более тесному сотрудничеству с соответствующими международными организациями.
Группа государств-промоутеров электронной торговли включает такие страны, как Аргентина, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Казахстан, Кения, Мексика, Молдова, Черногория, Нигерия, Пакистан, Шри-Ланка и Уругвай. Она была создана для повышения осведомленности международного сообщества о важности развития электронной торговли в контексте дигитализации, а также ее позитивного воздействия на экономический рост и возможности доступа к новым торговым точкам.
В качестве чемпиона в сфере электронных услуг в Восточной Европе, Республика Молдова присоединилась к группе, чтобы представить передовую практику в области электронного управления, которое является одним из необходимых условий для процветания электронной торговли, сообщает point.md
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Русская служба Би-би-си