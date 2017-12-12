Самая высокая гора Британии оказалась... в Антарктике

Ученые пересчитали высоту гор на Британской антарктической территории: по уточненным данным, теперь титул самой высокой вершины Британии у горы Джексон перехватила гора Хоуп.

Обе они находятся в той части Антарктиды, права на которую первой заявила Британия. Недавние измерения показали, что Хоуп на добрые 50 метров выше считавшейся до сих пор самой высокой Джексон: высота Хоуп составляет 3239 метров, тогда как высота Джексон - 3184 метра.

За пределами Антарктики самой высокой вершиной в британских владениях остается гора Пейджет на острове Южная Георгия в южной Атлантике. Самая высокая гора на Британских островах, пик Бен Невис, по уточненным данным достигает 1345 м над уровнем моря, пишет ВВС.

Картографы Британской программы исследования Антарктики (BAS) решили еще раз обратить внимание на горы из-за беспокойства за безопасность пролетающих над ними самолетов.

"В Антарктиде нет дорог, и передвигаться по ней только на самолете. Пилотам поэтому жизненно важно знать точное расположение и высоту антарктических гор, - объясняет доктор Питер Фретвелл.

Новое исследование не только утвердило Хоуп в новом статусе самой высокой горы на британских территориях, но и позволило точнее описать рельеф Британской антарктической территории, на которую претендует Британия.

Территория эта охватывает обширный полуостров, тянущийся на далеко север; британские претензии на нее были заморожены, как и претензии других стран на участки антарктического континента, с подписанием Договора об Антарктике 1959 года.

В результате некоторые горы "сдвинулись" чуть ли не на пять километров, и теперь их местоположение будет гораздо точнее отражено на будущих картах.

Гора Винсон, находящаяся за пределами британской Антарктики, остается самым высоким пиком на континенте - ее высота составляет 4892 метра.

Результаты исследования группы доктора Фретвелла опубликованы 11 декабря - в Международный день гор.

Они стали предметом обсуждения на проходящей в эти дни в Новом Орлеане осенней конференции Американского геофизического союза (АГС) - крупнейшего международного форума планетологов.

Для измерения высоты гор в BAS использовали сложную комбинацию компьютерных моделей, построенных на основании данных спутников.