NASA показало недра Красного пятна Юпитера. ВИДЕО

NASA показало на видео недра Большого красного пятна Юпитера. Ролик был составлен из анимированных изображений.

Также отмечается, что при помощи космической станции Juno (Jupiter Polar Orbiter) специалисты смогли определить глубину вихря.

Специалисты NASA сообщили, что открытие было сделано при помощи микроволнового радиометра MWR.

В ходе исследования удалось установить, что вихрь проникает вглубь атмосферы на 300 километров, при этом температура его постепенно растет, сообщает korrespondent.net

Касательно размеров вихря известно, что он простирается в длину на 40 тысяч километров, и на 13 тысяч километров в ширину. Это самый большой вихрь из известных в Солнечной системе.