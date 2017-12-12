Американские ученые из Бингемтонского университета выяснили, что еда по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов. Работа специалистов опубликована в MedicalXpress.
Изучив результаты, ученые установили, что на настроение людей в возрасте 18-29 лет в значительной степени оказывает мясо. Его регулярное употребление приводит к накоплению в мозге химических веществ (в первую очередь серотонина и дофамина), которые вызывают чувство удовлетворения и улучшают настроение.
Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и при этом не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам.
В свою очередь, люди старше 30 лет более чувствительны к воздержанию от пищи и продуктам, которые содержат антиоксиданты (красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки).
С одной стороны, такая пища нейтрализует действие свободных радикалов (оксислителей) − с возрастом их количество растет, что может приводить к психическим расстройствам. С другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.
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Русская служба Би-би-си