Ученые выяснили, как продукты влияют на настроение

Американские ученые из Бингемтонского университета выяснили, что еда по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов. Работа специалистов опубликована в MedicalXpress.

В процессе исследования люди из разных стран заполняли онлайн-опросник, в котором описывали свои привычки в еде, потребляемые продукты и психологическое состояние, пишет korrespondent.net

Изучив результаты, ученые установили, что на настроение людей в возрасте 18-29 лет в значительной степени оказывает мясо. Его регулярное употребление приводит к накоплению в мозге химических веществ (в первую очередь серотонина и дофамина), которые вызывают чувство удовлетворения и улучшают настроение.

Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и при этом не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам.

В свою очередь, люди старше 30 лет более чувствительны к воздержанию от пищи и продуктам, которые содержат антиоксиданты (красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки).

С одной стороны, такая пища нейтрализует действие свободных радикалов (оксислителей) − с возрастом их количество растет, что может приводить к психическим расстройствам. С другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.