Астрономы попробуют найти "радио инопланетян" на межзвездном астероиде

Участники проекта Breakthrough Listen попробуют завтра найти на Оумуамуа, первом межзвездном астероиде, открытом в октябре этого года, сигналы радиопередатчиков, которые там могли оставить представители внеземных цивилизаций, сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Projects.

"Визит Оумуамуа в Солнечную систему дает нам уникальную возможность проверить то, присутствуют ли на его поверхности источники "инопланетных" радиосигналов размером со смартфон, а также шанс показать то, как мы можем наблюдать за очень быстрыми и близкими к нам объектами. Вне зависимости от того, имеет ли этот астероид искусственное или естественное происхождение, он будет великолепной целью для Breakthrough Listen", — заявил Эндрю Симион (Andrew Siemion) из Центра SETI в университете Беркли (США).

В середине октября этого года астрономы из проекта Pan-STARRS заявили о потрясающем открытии — им удалось обнаружить первое небесное тело, попавшее в Солнечную систему из межзвездной среды, двигаясь к Солнцу со стороны альфы Центавра и соседних с ней звезд. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того как комета покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что этот объект является в большей степени астероидом, нежели кометой, поскольку обладает достаточно высокой плотностью и у него нет заметного газопылевого хвоста. По этой причине он был переименован в 1I/2017 U1 и впоследствии получил пока неофициальное имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Как показали снимки с телескопов на Канарских островах, следивших за 1I/2017 U1 в конце октября этого года, данный "межзвездный" астероид обладает достаточно небольшими размерами. Ширина небесного тела составляет примерно 50 метров, а длина — около 180 метров, что делает его похожим по форме на мяч для регби. Сами ученые называют данный объект "огнетушителем" — из-за рыжевато-красного цвета, пишет РИА Новости.

Визит этого "разведчика" в Солнечную систему привлек внимание участников программы Breakthrough Listen — уникального проекта Юрия Мильнера, российского IT-миллиардера, и британского космолога Стивена Хокинга, главной целью которого является поиск сигналов внеземных цивилизаций.

Как объясняет Симион, необычная сигарообразная форма и высокая скорость движения астероида натолкнули его команду на мысль, что объект мог покинуть пределы своей прежней звездной системы не случайно, а по воле ее обитателей, которые могут использовать подобные природные "звездолеты" для того, чтобы устанавливать контакты с другими цивилизациями.

Во время своих странствий по Галактике Оумуамуа может пролетать через десятки звездных систем, что повышает вероятность того, что хотя бы часть их обитателей поймет его предназначение и обнаружит радиопередатчик или другие явные следы существования разумных существ на нем.

Первые подобные наблюдения начнутся ночью в среду, в ходе которых участники проекта направят телескоп GBT в США на Оумуамуа и попытаются раскрыть его природную или искусственную природу.

Даже если ответы на отдельные вопросы не удастся получить, наблюдения не будут проведены впустую. По словам Симиона, GBT добудет новый набор данных по структуре объекта, расположенного сейчас между орбитами Марса и Юпитера, что поможет понять, присутствует ли на поверхности астероида вода, и раскрыть другие тайны его химического состава.

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