Раскрыт секрет долголетия

Учёные из Италии нашли необычные общие черты в психике самых старых жителей страны, которые живут в Чиленто — "очаге долголетия" на юге государства, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 85 лет, а женщин — 92 года. Об этом сообщает журнал International Psychogeriatrics.

"Мы показали, что у этой группы долгожителей есть уникальные общие черты психики — упорство, позитивное отношение к жизни и крепкие связи с семьёй, землёй и верой", — рассказал специалист Дилип Джесте из Университета Калифорнии.

Он отметил, что ранее все исследования относительно долгожителей касались генетики.