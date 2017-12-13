Физики из Математического института имени Стеклова РАН разработали теоретическое описание поведения материи внутри черных дыр и нашли возможный способ примирить квантовую физику и теорию гравитации, говорится в статье, опубликованной в Journal of High Energy Physics.
Обычные и сверхмассивные черные дыры обладают столь сильным тяготением, что его нельзя преодолеть, не превысив скорость света. Никакие объекты или излучение не могут вырваться из-за границы воздействия черной дыры, которая получила название "горизонт событий", напоминает РИА Новости.
Что происходит за горизонтом событий, остается тайной и предметом споров среди физиков. Большинство ученых считают, что в принципе невозможно заглянуть внутрь черной дыры и изучить ее структуру, так как это приведет к крайне неприятным последствиям – в таком случае нельзя будет примирить между собой теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику.
Тем не менее черные дыры существуют, и их поведение нужно как-то описать. Сравнительно недавно ученые начали считать, что черные дыры на самом деле не трехмерные, а двумерные объекты — своеобразные космические "голограммы", где пространство сжимается ближе к краям и где брошенный по прямой объект возвращается к точке начала полета.
Эта теория и описывающие ее уравнения были выдвинуты в конце 1990-х годов двумя известными космологами – Хуаном Малдасеной из Принстонского университета и Герард 'т Хоофтом из университета Утрехта. Как считают некоторые ученые, подобные же принципы могут описывать и всю Вселенную в целом — иными словами, вполне возможно, что мы живем внутри плоской двумерной голограммы.
Опираясь на эти принципы, Храмцов и его коллеги попытались объяснить, почему сам факт существования черных дыр не нарушает законы термодинамики, а также описать квантовые процессы, которые отвечают за транспортировку тепла внутри них, на основе теории относительности и других классических законов физики.
Как показали расчеты, в черной дыре действительно может наблюдаться некий аналог термодинамического равновесия, как и в "нормальной" Вселенной. Проверить это, как подчеркивают ученые, можно экспериментальным путем, сталкивая частицы, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю.Если такие частицы попадают в магнитные ловушки, то при облучении лазером они будут вести себя примерно так же, как и материя в плоских черных дырах. В частности, информация о появлении новых квантовых связей между частицами будет распространяться внутри ловушки с определенной скоростью, а отклонения от нее будут означать, что выкладки российских физиков не совсем верны.
По словам ученого, в ближайшем будущем российские физики попытаются найти ответ на другой важный вопрос, связанный с черными дырами: теряется ли информация при прохождении материи через горизонт событий.
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