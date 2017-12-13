Учёные создали "таблетку для счастья"

Учёные из Института молекулярной биологии Университета Квинсленда создали синтетическую, улучшенную версию "гормона счастья и любви". При этом, по словам учёных, препарат вообще не наносит вреда организму и лишён побочных эффектов.

В отличие от окситоцина, избыток которого в организме может спровоцировать развитие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, новый препарат значительно дольше способен поддерживать "состояние счастья" без каких-либо побочных эффектов, пишет life.ru

Испытания на грызунах показали, что новый препарат может применяться для лечения серьёзных заболеваний, связанных с нервной системой, и облегчать терапию пациентов с клинической депрессией или аутизмом.