Налоговые поступления в бюджеты всех уровней выросли

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней к началу декабря достигли 29,1 млрд леев, превысив показатели аналогичного периода 2016 года на 4,6 млрд леев или на 18,8%.

Как передает Инфотаг, плановые показатели перевыполнены на 151,2 млн леев (0,5%). И это уже с учетом внесенных парламентом поправок в бюджет, предусматривающих увеличение налоговых доходов на 1,42 млрд леев.



Больше всего доходов ведомством обеспечено в государственный бюджет - 12,7 млрд. леев, что на четверть превысило прошлогодний уровень. В фонд социального страхования налоговые отчисления возросли на 18,3% (1,6 млрд леев) - до 10,2 млрд., в местные бюджеты - на 4,9% (142,7 млн) - до 3,1 млрд, в медстрахование - на 12,6% (352,1 млн) - до 3,2 млрд леев.



Налоговые органы традиционно являются одним из основных источников пополнения казны государства. По итогам января-октября их отчисления составили 1,632 млрд леев (+24,9%) - почти половину от всех доходов госбюджета Молдовы.