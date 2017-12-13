Налоговые поступления в бюджеты всех уровней к началу декабря достигли 29,1 млрд леев, превысив показатели аналогичного периода 2016 года на 4,6 млрд леев или на 18,8%.
Как передает Инфотаг, плановые показатели перевыполнены на 151,2 млн леев (0,5%). И это уже с учетом внесенных парламентом поправок в бюджет, предусматривающих увеличение налоговых доходов на 1,42 млрд леев.
Больше всего доходов ведомством обеспечено в государственный бюджет - 12,7 млрд. леев, что на четверть превысило прошлогодний уровень. В фонд социального страхования налоговые отчисления возросли на 18,3% (1,6 млрд леев) - до 10,2 млрд., в местные бюджеты - на 4,9% (142,7 млн) - до 3,1 млрд, в медстрахование - на 12,6% (352,1 млн) - до 3,2 млрд леев.
Налоговые органы традиционно являются одним из основных источников пополнения казны государства. По итогам января-октября их отчисления составили 1,632 млрд леев (+24,9%) - почти половину от всех доходов госбюджета Молдовы.
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ОВЕН
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Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си