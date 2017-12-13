Ассоциация иностранных инвесторов призывает власти принять закон о декриминализации экономических преступлений

Ассоциация иностранных инвесторов (АИИ) приветствует инициативу Министерства юстиции по продвижению инициативы о декриминализации экономических преступлений.

Это приведет к улучшению инвестиционного климата путем введения менее репрессивных уголовных норм в отношении экономических преступлений и установления дополнительных процессуальных гарантий против злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и органов контроля, - говорится в письме АИИ.

Предыдущие реформы охватывали не в полной мере важный сегмент государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность - правоохранительные органы, - подчеркивают представители организации.

По их мнению, правоохранительные органы, в частности Управление по расследованию экономический преступлений при Министерстве внутренних дел и Национальный центр по борьбе с коррупцией обладают рядом компетенций, таких как изъятие товаров, документов, информационных систем, задержание, могут предложить вынести решение о превентивном аресте и т.д., что может привести к прекращению предпринимательской деятельности, увольнению работников. Чрезмерное применение таких мер может нанести серьезный ущерб предпринимателю и в конечном итоге привести к снижению потенциала для привлечения инвестиций в Молдову в результате ухудшения имиджа инвестиционного климата.

Представители Ассоциации иностранных инвесторов отмечают, что проект обсуждался на нескольких заседаниях, организованных Министерством юстиции и на платформе Экономического совета премьер-министру. «В свете публичных подозрений относительно недавних резонансных случаев мошенничества в банках, участники хотели удостовериться, что те, кто участвовал в этих делах, не смогут воспользоваться преимуществами инициативы. Мы понимаем и приветствуем тот факт, что министерство юстиции приняло меры для гарантирования того, чтобы этого не произошло, и предложило организовать техническое совещание для обсуждения дальнейших предложений заинтересованных сторон с последующей доработкой проекта”, - говорится в письме.

Ассоциация иностранных инвесторов призывает правительство, парламент и президента поддержать соответствующую законодательную инициативу Министерства юстиции, которая существенно улучшит деловой и инвестиционный климат Республики Молдова. АИИ также настоятельно призывает представителей других деловых ассоциаций и деловых кругов присоединиться к этому запросу.

Инициативу по сокращению уголовных санкций в отношении бизнеса с возможностью возмещения нанесенного ущерба предложила недавно Демократическая партия Молдовы. Законопроект был подготовлен Министерством юстиции и подвергся публичным консультациям со всеми заинтересованными сторонами.