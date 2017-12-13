Ожидается взлет цен на оборудование и материальные носители

По новому закону аппаратура, имеющая звукозаписывающее или видеозаписывающее устройство, облагается налогом не менее 3% от продаж.

В этом году импортеры и дистрибьюторы оборудования и материальных носителей (таких, как смартфоны, планшеты, компьютеры, флешки, DVD-диски, и т. д.) получили судебные иски от общества по сбору авторских вознаграждений с требованием выплатить значительные суммы в качестве компенсации ущерба, нанесенного автору при копировании (пусть и в личных целях) произведения без его согласия конечными пользователями оборудования и носителей.



Суммы требуемого вознаграждения, в т. ч. за предыдущие годы, а также компенсация морального ущерба исчисляются в миллионах евро.

Причиной конфликта стал закон об авторском праве и смежных правах, в котором прямо указывается: аппаратура, имеющая звукозаписывающее или видеозаписывающее устройство, облагается налогом не менее 3% от продаж для видеомагнитофонов, дисков, лент, лазерных дисков, компакт-дисков. Хотя закон прямо не указывает на это, представители авторов считают, что смартфоны, планшеты, и т. д. тоже подпадают по данную статью закона, и, соответственно, из средств, вырученных от продаж авторам должны выплачивать 3% стоимости.

Таким образом, неточный характер правовой нормы обойдется импортерам и дистрибьюторам в среднем 157 млн леев в год — расходы, которые в конечном итоге лягут на плечи потребителя, передает point.md