Ученые вывели формулу долголетия и счастливой жизни

Новое исследование показало, что позитивность, упрямство и добросовестная трудовая этика могут быть ключом к долгой жизни. Ученые Университета Калифорнии и Римского университета Ла Сапиенца исследовали физическое и психическое здоровье группы из 29 пожилых итальянцев (возраст доходил до 101 года).

Оказалось, у долгожителей имеется нечто общее, пишет The Independent. Так, пожилые участники имели более высокие оценки психического здоровья по сравнению с более молодыми членами их семей, чьи показания также учитывались. В частности, члены семей рассказывали, какой образ жизни ведут пожилые родственники.



Выяснилось: долгожители позитивно смотрели на мир, были довольно упрямыми, что позволяло им меньше зацикливаться на мнении окружающих. Еще общие черты: долгожители предпочитали жить за городом, у них были сильные связи с семьей, религией и землей, на которой они жили, передает meddaily.ru.