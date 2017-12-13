Курение снижает привлекательность человека

Исследователи из Бристольского университета в ходе исследований пришли к выводу, что никотин пагубно влияет на внешний вид человека, сообщает Daily Mail.

Первоначальное исследование проводилось на мужчинах и женщинах, имеющих братьев и сестёр — близнецов. В ходе изучения специалисты провели эксперимент по сравнению 23 пар курящих и некурящих близнецов, оценивая их внешность в ходе показа 500 случайным людям.

При сравнении двух фотографий почти 70% респондентов отметили, что некурящие мужчины и женщины выглядят лучше относительно тех, кто не следует здоровому образу жизни.

Учёные отмечают, что объясняется это просто: никотин сужает кровеносные сосуды, а также запускает синтез фермента, разрушающего коллаген, — белок, отвечающий за эластичность и плотность кожи, пишет life.ru