Проект закона о ратификации cоглашения о макрофинансовой помощи ЕС получил положительное заключение профильной парламентской комиссии. За проголосовали все депутаты, присутствовавшие на заседании. Законодатели уверены - правительство выполнит условия кредиторов, и деньги поступят в страну в оговоренные сроки.
"Финансовую помощь перечислят тремя траншами в следующем году. Меморандум о взаимопонимании содержит 28 условий в следующих областях - государственное управление, борьба с коррупцией, реформы в энергетическом и финансовом секторе, бизнес-климат", - сказал заместитель министра финансов Юрий Чичибаба.
Некоторые депутаты задались вопросом - нужно ли выполнять эти условия, если поступления в бюджет будут больше ожидаемых.
" Может ли правительство позволить себе не выполнять всех условий, если будут резервные источники доходов?", - спросил депутат от либерально-демократической партии Григорий Кобзак.
"Все выдвинутые условия фактически повторяют программу реформ правительства. ЕС просто поддерживает эти реформы", - сообщил заместитель министра финансов Юрий Чичибаба.
"Половина обязательств, оговоренных в соглашении, уже выполнена. Уверен, что нам удастся выполнить и остальное", - отметил председатель комиссии по экономике Штефан Крянгэ.
Соглашение предусматривает, что Молдова получит на поддержку бюджета 100 миллионов евро. 60 миллионов - в кредит, остальное - в виде гранта. Подписали документ в Брюсселе 23 ноября. Ратифицировать его парламент намерен в ближайшее время.
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Русская служба Би-би-си