В Молдове можно оплачивать покупки биткойнами

В Молдове теперь можно оплачивать покупки биткойнами. Правда принимают эту электронную валюту пока только в одном столичном магазине мебели.

"Биткоины - это тренд во всём мире и самые крупные компании в мире, такие как Амазон и Эбэй, другие, они уже продают за биткоины. Здесь на рынке молдавского бизнеса мы конечно же тоже внедрили эту валюту", - сказала медежер магазина Мария Унтилова.



Покупатель указывает на определённом сайте номер электронного кошелька и данные получателя, а затем делает перевод, в результате которого, биткойн конвертируется в леи.



"По законодательству Республики Молдова мы можем получать взаиморасчёты только в леях, в национальной валюте. Поэтому, конечно, же мы получаем в леях эти оплаты, работая через третье лицо, через нашего партнёра", - продолжила Мария Унтилова.



Биткойн - первая в мире криптовалюта. Эксперты отмечают, что у неё есть ряд преимуществ.



"Нет одного центра, который может поменять условия, поменять принципы её работы и так далее. И поэтому к ней доверие. Плюс она ограничена по объёму, всего может быть выпушено 21 миллион биткоинов и больше не может быть выпушено. Их уже выпущено около 70 процентов", - сообщил экономический эксперт Вячеслав Кунев.



Добывают биткойны на так называемых криптофермах, где участникам приходится решать сложнейшие математические уравнения.



"Сейчас нет никаких правил. С чем можно сравнить биткоин, это мы с вами играем в монополию. Вот мы с вами сели играем в монополию и сказали вот эта фишка стоит столько-то денег. Нам никто не может пока запретить игру в эту монополию", - отметил Вячеслав Кунев.



Между тем, курс биткойна продолжает расти. С января этого года он увеличился в 17 раз.





