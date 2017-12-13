В Молдове теперь можно оплачивать покупки биткойнами. Правда принимают эту электронную валюту пока только в одном столичном магазине мебели.
"Биткоины - это тренд во всём мире и самые крупные компании в мире, такие как Амазон и Эбэй, другие, они уже продают за биткоины. Здесь на рынке молдавского бизнеса мы конечно же тоже внедрили эту валюту", - сказала медежер магазина Мария Унтилова.
Покупатель указывает на определённом сайте номер электронного кошелька и данные получателя, а затем делает перевод, в результате которого, биткойн конвертируется в леи.
"По законодательству Республики Молдова мы можем получать взаиморасчёты только в леях, в национальной валюте. Поэтому, конечно, же мы получаем в леях эти оплаты, работая через третье лицо, через нашего партнёра", - продолжила Мария Унтилова.
Биткойн - первая в мире криптовалюта. Эксперты отмечают, что у неё есть ряд преимуществ.
"Нет одного центра, который может поменять условия, поменять принципы её работы и так далее. И поэтому к ней доверие. Плюс она ограничена по объёму, всего может быть выпушено 21 миллион биткоинов и больше не может быть выпушено. Их уже выпущено около 70 процентов", - сообщил экономический эксперт Вячеслав Кунев.
Добывают биткойны на так называемых криптофермах, где участникам приходится решать сложнейшие математические уравнения.
"Сейчас нет никаких правил. С чем можно сравнить биткоин, это мы с вами играем в монополию. Вот мы с вами сели играем в монополию и сказали вот эта фишка стоит столько-то денег. Нам никто не может пока запретить игру в эту монополию", - отметил Вячеслав Кунев.
Между тем, курс биткойна продолжает расти. С января этого года он увеличился в 17 раз.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си