Бизнесмены просят поддержать проект минюста о смягчении наказаний для предпринимателей

Смягчение наказаний за нарушения в предпринимательской деятельности станет дополнительным толчком к развитию бизнес-среды. Так считают в Ассоциации иностранных инвесторов. В письме, адресованном правительству, инвесторы просят поддержать инициативу минюста. В частности - позволить предпринимателям исправлять ошибки в административном, а не уголовном порядке.

Также по мнению инвесторов и местных предпринимателей, смягчение санкций за экономические преступления позволит предотвратить нарушения со стороны контрольных структур.



"Предприниматели ждали этого проекта. Со стороны государства это проявление особого внимания к инвестиционному климату", - сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.



Правительство решило рассмотреть проект после еще одного раунда общественных дебатов.



”Есть много поводов для беспокойства. Я предлагаю не спешить с принятием этого законопроекта. Думаю, нам стоит взять паузу и вынести этот проект на широкое обсуждение, еще раз выслушать доводы представителей бизнес-среды", - сообщил премьер-министр Павел Филип.



Ранее число контрольных ведомств, уполномоченных проверять предприятия, сократили с 70 до 13. А число разрешительных документов урезали на 60%.