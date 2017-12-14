Предприниматели требуют у властей срочно одобрить меры по ограничению давления на бизнес

Бизнес-сообщество требует у правительства и парламента срочно одобрить пакет законопроектов, ограничивающих давление на экономических агентов. Заявление об этом прозвучало в рамках Гала деловых людей Молдовы, в которой приняли участие 400 предпринимателей и руководство кабмина.

В среду законопроект должен был обсуждаться в правительстве, однако его исключили из повестки дня. Тем не менее, предприниматели и представители профильных ассоциаций подчеркнули, что реформа придаст динамики экономическому росту и улучшит деловой климат, пишет publika.md.

Кроме того, ее реализация позволит создать рабочие места и увеличить отчисления в бюджет. "Это очень актуальный пакет законопроектов. Реформу необходимо начать как можно быстрее. Обязательно необходимо действовать таким образом, чтобы законодательство предусматривало наказание для мошенников и воров, - заявил предприниматель Александр Билинкис.

Председатель Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя уточнил, что масштабное исследование показало, что бизнес-сообщество сталкивается с давлением со стороны контролирующих органов.

"В ноябре мы провели исследование- вместе с коллегами из профильных ассоциаций. В 511 компаниях заявили, что у них есть определенные проблемы с контролирующими органами, что препятствует развитию бизнеса, - заявил Харя.

Председатель ассоциации иностранных инвесторов Александр Кос акцентировал внимание на том, что бизнесу важны рамочные условия его ведения. - Контроль необходим, но он должен быть обоснован и не должен мешать развитию бизнеса. В этом смысле поначалу мы были очень удивлены инициативой власти и Влада Плахотнюка. Мы не думали, что такое возможно, - сказал председатель организации.

Председатель Ассоциации деловых людей Молдовы Влад Плахотнюк отметил, что улучшение делового климата является приоритетом, и это возможно реализовать благодаря сотрудничеству власти и делового сообщества.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в Молдове развивалось корректное и честное сотрудничество, от которого получат пользу обе стороны- и бизнес, и правительство. Оно есть и его боится оппозиция, но мы продолжим продвигать такое сотрудничество. Мы всегда будем находить аргументы, чтобы убедить партнеров по развитию, которые пока избегают поддерживать этот проект", - заявил Влад Плахотнюк.

В правительстве считают, что эта реформа станет инструментом, которое позволит частному сектору расширяться и развиваться.

"Мы не ставили перед собой задачу обязательно всех наказать. Мы поставили цель развивать экономику Молдовы, чтобы бизнесмены чувствовали себя комфортно, платили деньги в бюджет, и таким образом, мы смогли бы реализовать важную для нас задачу - делать социальные и публичные инвестиции", отметил премьер-министр Павел Филип.

С инициативой сократить давление на бизнес выступила Демократическая партия Молдовы. Проект разработало министерство юстиции, и он был вынесен на публичное обсуждение. Ранее с этой целью сократили число контролирующих ведомств.