Всемирный банк поддерживает инициативу правительства: Декриминализация экономических правонарушений благоприятно для развития бизнеса

Партнеры по развитию призывают одобрить пакет законопроектов о декриминализации экономических нарушений, чтобы ограничить давление на предпринимателей. Publika.md пишет, что об этом заявила глава проекта "Реформа инвестиционного климата" Всемирного банка Лили Бегиашвили.

"В целом, такие инициативы благоприятны для всех стран, потому что создают оптимальные условия для инвесторов. Партнеры по развитию поддерживают вас", - заявила представитель Всемирного банка Лили Бегиашвили. Проект, разработанный министерством юстиции ограничивает полномочия полиции и других контролирующих органов по отношению к предпринимателям. Так, в случае нарушений, экономические агенты получат возможность избежать уголовного преследования в случае возместят нанесенный ущерб.

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