Ученые: Боль в суставах никак не связана с дождливой погодой

На боли в суставах и в спине дождливая погода никак не влияет. К такому выводу пришли медики из Гарвардского университета, изучившие данные более полутора миллионов американских пенсионеров, которые с 2008 по 2012 год обращались к врачам более 11 миллионов раз. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

Авторы сравнивали визиты пенсионеров в дождливые и солнечные дни с поправкой на характеристики пациентов, хронические заболевания и географические условия. Выяснилось, что в солнечные дни жалоб на боли было даже больше, однако разница настолько незначительна, что в клиническом смысле никакой роли не играет, пишет

РИА Новости

"Под каким бы углом мы ни смотрели на эти данные, мы не увидели никакой корреляции между дождем и визитам к терапевтам с болями в суставах или спине. Можно сделать следующий вывод: больные спины и суставы — ненадежные предсказатели погоды", — заявил один из авторов исследования профессор Анупам Джена.

Ученые подчеркивают, что, несмотря на то, что они не обнаружили связи между болью в суставах и дождливой погодой, она все-таки может быть. Для этого надо более подробно исследовать тяжесть рассматриваемых заболеваний и уровень боли, которую пациенты испытывали в соответствующие дни.







