На боли в суставах и в спине дождливая погода никак не влияет. К такому выводу пришли медики из Гарвардского университета, изучившие данные более полутора миллионов американских пенсионеров, которые с 2008 по 2012 год обращались к врачам более 11 миллионов раз. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.
Авторы сравнивали визиты пенсионеров в дождливые и солнечные дни с поправкой на характеристики пациентов, хронические заболевания и географические условия. Выяснилось, что в солнечные дни жалоб на боли было даже больше, однако разница настолько незначительна, что в клиническом смысле никакой роли не играет, пишет
РИА Новости
"Под каким бы углом мы ни смотрели на эти данные, мы не увидели никакой корреляции между дождем и визитам к терапевтам с болями в суставах или спине. Можно сделать следующий вывод: больные спины и суставы — ненадежные предсказатели погоды", — заявил один из авторов исследования профессор Анупам Джена.
Комментарии
- В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
- Ученые определили причину пьянства
- Установлен самый сексуальный тип мужчин
- Курение снижает привлекательность человека
- Ученые вывели формулу долголетия и счастливой жизни
- Ученые нашли останки древнего пингвина размером с человека
- Учёные создали "таблетку для счастья"
- Физики описали, что происходит внутри черных дыр
- Обнаружены три новые нейтронные звезды
- Раскрыт секрет долголетия
- Названы самые переоцененные актеры по версии Forbes
- В России появился новый вид мошенничества
- Израильтянин вез в Одессу картофель фри с кокаином
- США успешно испытали пилотируемый космический корабль
- В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
- Румынский язык признан государственным языком Молдовы
- Андрей Нэстасе, униженный в день, когда Платформе DA исполняется 2 года - никто не пришел в день открытых дверей
- Женщина толкнула девушку под поезд в бухарестском метро
- Бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье
- Италию засыпало снегом: введен красный режим тревоги
- Плахотнюк в Вашингтоне: Будущее Молдовы в Европе. Мы продолжим реформы и будем двигаться на Запад
- Турецкий курорт Бодрум сполз к морю из-за землетрясения
- Румынский язык признан государственным языком Молдовы
- Известный глянец воссоздал работы Мунка и да Винчи. ФОТО
- Немецкая компания откроет в Молдове четвертый завод по производству электрокабеля
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возрастет вероятность отравления. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си