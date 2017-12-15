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Предприниматели выступают за реформу контроля бизнеса
// фото: BitBlog.Tech
10:52, 15 Dec 2017
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Многие предприниматели в стране поддерживают реформу системы санкций в экономической сфере, предложенную Демократической партией Молдовы. По их словам, с внедрением проекта контролирующие органы страны не смогут оказывать давление на бизнесменов.

Ирина Брэйеску - предприниматель в сфере легкой промышленности. Она говорит, что с самого начала не возможно предусмотреть все правила, а некоторые ошибки совершаются непреднамеренно. 

"Это очень хорошая инициатива. Поначалу ты ничего не знаешь, ты - словно ребенок в новом мире и узнаёшь все по очереди, понимаешь методы, как они применяются. И когда тебе предоставляют возможность и время, за которое ты можешь исправить свои ошибки, это просто потрясающе", - сказала предпринимательница Ирина Брэйеску.

Такого же мнения придерживаются и другие предприниматели.

"Считаю это очень правильным решением, потому что мы - новички, и это нормально в начале пути допускать некоторые ошибки, поэтому я его поддерживаю", - заявила предпринимательница Ирина Лунгу.

"Именно так можно помочь предпринимателям намного лучше делать свою работу. Это даст им возможность больше заниматься своим делом, а не уделять внимание контролю со стороны государства", - сказала предпринимательница Виктория Диавор. 

Инициатива сократить злоупотребления в отношении бизнеса принадлежит Демократической партии Молдовы. Проект разработан министерством юстиции и вынесен на публичное обсуждение.

Проект предусматривает заведение не уголовного, а административного дела в случае признания предпринимателем своих ошибок. Кроме того, реформа предусматривает предотвращение злоупотреблений со стороны контролирующих органов.




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