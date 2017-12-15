Усиленный контроль за работой банкетных залов принес "денежные" плоды

Усиление контроля за деятельностью банкетных залов привело к росту объемов продаж и, соответственно - налоговых поступлений в казну государства.

Как передает Инфотаг, в конце августа были установлены налоговые посты в 25 банкетных залах. Поводом для этого послужили низкие доходы, декларируемые их владельцами; маленькие фонды зарплат; случаи выплаты зарплат в конвертах.



"Как следствие, уже к концу осени зарегистрирован рост оборота на 10,8 млн. леев или на 42,08% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 1,5 млн. или на четверть увеличились и отчисления в национальный бюджет, а рост зарплат составил 18,61%", - отметили налоговики.



Сектор общественного питания - не единственный, на который нацелено внимание налоговых органов. Согласно ГНС, только в ноябре по итогам выявленных рисков налоговые посты установлены у 125 экономических агентов.