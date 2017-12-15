Мозг человека имеет "переключатель", помогающий скинуть вес

Для людей, склонных к перееданию, сотрудники Университета Нью-Йорка разработали новую терапию. Исследователи доказали: чувство голода можно притупить с помощью стимуляции нейронов. Эксперты признают, что и люди, и животные склонны к эмоциональному перееданию (под воздействием эмоций употребляется пища, даже если нет голода).

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что для контроля этого процесса необходимо воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также проявления агрессии и стресса. В отчете ученых говорится: "Пищевое поведение контролируется разнообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге млекопитающих".



Чтобы протестировать свою теорию, специалисты вводили грызунам нейролептик клозапин-N-оксид. Он воздействует на нейроны перегородочных ядер. Это позволяло значительно сократить объемы потребления пищи. Что важно, побочных эффектов пока обнаружено не было. А, значит, методику можно использовать и в отношении людей, передает meddaily.ru.