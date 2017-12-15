Вторая "Солнечная система" в космосе существует. Ученые NASA благодаря искусственному интеллекту смогли открыть новую планету в созвездии Дракона. Она стала восьмой в системе звезды Кеплер-90.
Это означает, что теперь ученые с уверенностью могут заявить, наша система не уникальна. В космосе существует по крайней мере еще одна с таким же количеством планет. Впрочем, вряд ли пригодных к жизни.
Открытая планета от Земли расположена на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет. Температура на ней может составлять 427 градусов по Цельсию, сообщает УНИАН.
Распознать ее удалось благодаря специальной программе Google, которая способна проводить компьютерный анализ всех данных, полученных телескопом Кеплер.
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Русская служба Би-би-си