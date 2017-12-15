Исследователи поймали акулу, возраст которой может превышать 500 лет

Датские ученые поймали в Северной Атлантике акулу, которая родилась, по некоторым оценкам, в 1505 году.

Такой фантастический показатель делает эту рыбу старейшим наблюдаемым позвоночным животным на всей планете, пишет BGR.

Пойманное животное относится к виду гренландских акул, которые примечательны своим долголетием. Акула, которая является самкой, достигает в длину 18 футов, то есть 5,5 метров. Учитывая, что гренландские акулы растут примерно на сантиметр в год, пойманное животное выглядит настоящим гигантом, сообщает nv.ua

По мнению некоторых исследователей, половой зрелости эти рыбы достигают примерно к ста годам. Для того, чтобы определить возраст рыбы, пришлось прибегнуть к методу радиолуглеродного датирования. Результаты исследования показали, что рыбе - 392 года, но потенциальная погрешность означает, что истинный возраст животного находится где-то между 272 и 512 годами.

Ученые приписывают долголетие этого вида акул очень вялому обмену веществ, а также низкой температуре окружающей среды. Отмечается, что недавние исследования показали, что холодные среды могут помочь замедлить старение, и эти многовековые акулы, безусловно, являются тому подтверждением.

Кстати, посмотреть на фотографии гренландских акул и других морских обитателей можно в Instagram одного из участников экспедиции, профессора Университета Копенгагена Юлиуса Нильсена. Акул можно поискать по тегу #tagandrelease - "пометили и отпустили".