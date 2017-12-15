Тень от колец Сатурна влияет на погоду этой планеты

Новые данные, полученные c космического аппарата Cassini, показывают, что тень колец Сатурна меняет атмосферу планеты.

К таким выводам пришла международная группа ученых из Швеции и Соединенных Штатов, которая изучала ионосферу Сатурна/

В ионосферу Сатурна аппарат Cassini вошел 27 апреля 2017 года. Измерив распределение плотности ионов и электронов при помощи комплекта инструментов RPWS, он показал, что под кольцами А и В (самыми массивными и плотными) она заметно меняется. Ученые полагают, что крупные кольца могут сильно экранировать космическое излучение, поэтому концентрация плазмы в их тени снижается.

При этом авторы отмечают, что и в тени массивных колец содержание ионов не падает слишком сильно. Это они связывают с влиянием внутреннего кольца D, которое также облучается из космоса. Ионизированные молекулы воды из него попадают в ионосферу, поддерживая определенный уровень ее стабильности даже в тени колец А и В, пишет nv.ua

Эти результаты имеют важное значение для того, чтобы помочь объяснить, как частицы движутся вокруг планеты и ее атмосферы. По уверениям авторов работы, эту информацию можно экстраполировать на другие газовые гиганты.

"Это просто потрясающе. Печально, что космический аппарат Cassini уже не с нами, но он оставил такое наследство с точки зрения наблюдений, которого хватит не только на последние шесть месяцев, но на целых 13 лет", - подчеркнул один из авторов работы, Уильям Курт из Университета штата Айова.

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