Союз агентств по недвижимости просит утвердить проект, ограничивающий злоупотребления в отношении бизнеса

Компании-члены Союза агентств недвижимости (UAI) в Молдове обращаются к правительству с просьбой одобрить законопроект, предусматривающий декриминализацию экономических преступлений. Представители организации считают, что внесение поправок в законодательство станет глотком воздуха для бизнес-среды, которая честно работает с государственными учреждениями.

«Изменение отношения более чем необходимо, поскольку действующее законодательство оставляет место для злоупотреблений. Нечеткое подозрение учреждений с функциями контроля часто вызывает процессы, в результате которых предприятия оказываются на грани банкротства.

Следовательно, государство теряет доходы в бюджет, люди не работают, а работодатели не поощряются к инвестированию», - говорится в заявлении организации.

«Налогоплательщиков нельзя рассматривать как преступников. Мы не считаем, что жестокое вмешательство учреждений с функциями контроля может развивать экономику. Тем более, что мы работаем на небольшом рынке, на рынке с небольшим количеством потребителей»,- заявил Андриан Тодерашку, председатель Союза агентств недвижимости.

По мнению Андриана Тодерашку, «правительство продемонстрирует последовательность в своих действиях, если после сокращения количества институтов с функциями контроля на предприятиях с 60 до 13, перейдет на другой этап поощрения деловой среды».

Он также отметил, что нынешний Кабинет министров имеет четкое видение в отношении деловой среды и хочет стать партнером, а не органом власти. Напомним, что инициатива по сокращению уголовных санкций в отношении бизнеса с возможностью возмещения нанесенного ущерба была недавно выдвинута Демократической партией Молдовы.

Законопроект был подготовлен Министерством юстиции и подвергся публичным консультациям со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее Ассоциация иностранных инвесторов обратилась к правительству, парламенту и президенту с просьбой поддержать соответствующую законодательную инициативу Министерства юстиции, которая существенно улучшит деловой и инвестиционный климат Республики Молдова. АИИ также настоятельно призывает представителей других деловых ассоциаций и деловых кругов присоединиться к этому запросу. Проект властей также приветствовался Всемирным банком.