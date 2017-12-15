Емкость винных бокалов выросла от 66 мл с начала 1700 годов до 449 мл в 2017 году. Это изменение, возможно, побудило нас пить гораздо больше вина, передает The Guardian.

Первое в своем роде аналитическое исследование провели британские ученые с помощью экспертов по антиквариату. Были изучены бокалы XVIII века из музея в Оксфорде, бокалы из Букингемского дворца и более «свежие» бокалы наших времен.

Всего были собраны данные о 411 бокалах. Выяснилось, что средний объем винных бокалов к 2000 году увеличился до 417 мл, а спустя еще 17 лет — до 449 мл.

«Вино, несомненно, будет украшать рождественские и новогодние праздники, но, когда дело доходит до того, какие объемы напитка мы употребляем, размер стеклянной посуды начинает иметь значение», — пояснила профессор Тереза Марто из отдела исследования поведения и здоровья в Кембриджском университете.

Алкоголь является пятым по величине фактором риска преждевременной смертности и инвалидности в странах с высоким доходом. В Англии тип потребляемого алкоголя и его объемы менялись в течение 300 лет в ответ на экономические, социальные и законодательные факторы, передает Моя планета.

Примечательно, что в период с 1960 по 1980 год потребление вина увеличилось почти в четыре раза, а в период с 1980 по 2004 год — удвоилось, что объясняется либерализацией маркетинга и лицензирования, позволившей супермаркетам конкурировать в прибыльном бизнесе розничной торговли напитками.