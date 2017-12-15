Статистика: доходы граждан Молдовы меньше расходов

Доходы в среднем на душу населения граждан Молдовы составили в третьем квартале 2224,4 лея ($127) в месяц, что на 6,9% больше аналогичного периода 2016 г. Однако в реальном выражении, с учетом инфляции, они остались практически неизменными.

Как передает Инфотаг, основным источником доходов остается зарплата - 43,5%, что на 1,9 п.п. больше, чем годом ранее. Затем идут социальные пособия - 25,8% (+1,5 п.п.) и денежные перечисления от родственников из-за рубежа - 14,6% (-1,5 п.п.).



Доходы городского населения на 555,7 лея (в 1,3 раза) выше, чем у сельчан. И доля зарплаты у них также разная 57,8% и 29,2%, соответственно. Соотношение же социальных пособий и денежных переводов - обратная -24,8% и 8,3%, и, соответственно, 26,7% и 21,1%.



Среднемесячные потребительские расходы населения превышают доходы почти на 77 леев и равны в среднем 2301 лею (+4,6% или -2,6% с учетом инфляции) на человека.



Основная часть расходов приходится на еду - 43% (+1,7 п.п.). Затраты на содержание жилья и коммунальные услуги составили 19,8% (+1,8 п.п.), на приобретение одежды и обуви - 10,8% (не изменилось), поддержание здоровья - 5,7% (-1,7 п.п.).