Доходы в среднем на душу населения граждан Молдовы составили в третьем квартале 2224,4 лея ($127) в месяц, что на 6,9% больше аналогичного периода 2016 г. Однако в реальном выражении, с учетом инфляции, они остались практически неизменными.
Как передает Инфотаг, основным источником доходов остается зарплата - 43,5%, что на 1,9 п.п. больше, чем годом ранее. Затем идут социальные пособия - 25,8% (+1,5 п.п.) и денежные перечисления от родственников из-за рубежа - 14,6% (-1,5 п.п.).
Доходы городского населения на 555,7 лея (в 1,3 раза) выше, чем у сельчан. И доля зарплаты у них также разная 57,8% и 29,2%, соответственно. Соотношение же социальных пособий и денежных переводов - обратная -24,8% и 8,3%, и, соответственно, 26,7% и 21,1%.
Среднемесячные потребительские расходы населения превышают доходы почти на 77 леев и равны в среднем 2301 лею (+4,6% или -2,6% с учетом инфляции) на человека.
Основная часть расходов приходится на еду - 43% (+1,7 п.п.). Затраты на содержание жилья и коммунальные услуги составили 19,8% (+1,8 п.п.), на приобретение одежды и обуви - 10,8% (не изменилось), поддержание здоровья - 5,7% (-1,7 п.п.).
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си