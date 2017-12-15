На западном побережье Италии археологи обнаружили древнеримский город Байя. Учёные считают его прообразом современного Лас-Вегаса, в котором проводили время богатые горожане.
Учёные обнаружили его на западном побережье современной Италии. На протяжении 1700 лет город считали потерянным.
Он расположен в 240 км от современного Рима и в 80 км к северу от Помпей.
Археологи предполагают, что в первом веке нашей эры Байя был похож на Лас-Вегас. Город был усыпан дорогими и роскошными особняками.
Древнеримское поселение ушло под воду в результате вулканической активности. Береговая линия страны отодвинулась на 400 метров.
Сейчас на месте древнего города находится Неаполитанский залив.
Невероятно, что спустя 1700 лет город сохранил хороший вид. Он считался одним из самых важных римских городов на протяжении веков. На другой стороне залива жил Плиний Младший, который стал свидетелем извержения Везувия в 79 году, разрушившего Помпеи и Геркуланум.
Во времена расцвета Байу часто посещали знаменитые римляне, включая Юлия Цезаря, Нерона, Помпея Великого, Мариуса и Адриана, умершего в городе.
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Русская служба Би-би-си