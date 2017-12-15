Национальное бюро статистики: ВВП вырос на 5,4%

Внутренний валовый продукт вырос на 5,4% в третьем триместре 2017 года. Такие цифры приводит Национальное бюро статистики. Это самый большой показатель с начала года.

По итогам девяти месяцев экономика выросла на 3,8%, а в денежном выражении объем ВВП приблизился к ста десяти миллиардам леев.



Наибольший вклад в ВВП был зафиксирован в торговле, рост в этой отрасли составил 20%. На втором месте промышленность с ростом на 14 с половиной процентов. Доля сельского хозяйства - около 13%, АйТи-сектора - 6%.



По прогнозам минэкономики, к концу года рост ВВП составит четыре процента.

Ранее сотрудник из Независимого аналитического центра «Expert-Grup», рассказали в своём отчёт об ускоренном росте молдавской экономики. По их словам, таких результатов удалось достичь за счёт процесса реформ финансовой системы.







