Закон о госбюджете на следующий год принят в окончательном чтении. "За" проголосовали 55 депутатов. Доходная часть превышает показатель этого года на 8 с половиной процентов - это 36 с лишним миллиардов леев. Расходы вырастут на 9% и превысят 41 миллиард.
Председатель парламента подчеркнул, что Молдова выполнила условия МВФ для получения 22-х миллионов долларов. Это второй транш программы финансирования.
"Новый финансово-бюджетный год мы можем начать без проблем. Закон о бюджете предусматривает инвестиции в ремонт дорог и инфраструктуры на уровне двух миллиардов леев. Также заложены средства на увеличение зарплат и пенсий", - сказал председатель парламента Андриан Канду.
В окончательном чтении принята налогово-бюджетная политика и бюджет социального страхования. Его доходная и расходная части равны - около 19 миллиардов леев. То есть на два миллиарда больше, чем в этом году.
Доходы и расходы фонда обязательного медицинского страхования увеличены в среднем на 9%. Составят они около шести миллиардов. Стоимость медицинского полиса останется прежней - 4 056 леев.
Комментарии
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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СТРЕЛЕЦ
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День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си