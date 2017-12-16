Парламент принял закон о госбюджете

Закон о госбюджете на следующий год принят в окончательном чтении. "За" проголосовали 55 депутатов. Доходная часть превышает показатель этого года на 8 с половиной процентов - это 36 с лишним миллиардов леев. Расходы вырастут на 9% и превысят 41 миллиард.

Председатель парламента подчеркнул, что Молдова выполнила условия МВФ для получения 22-х миллионов долларов. Это второй транш программы финансирования.



"Новый финансово-бюджетный год мы можем начать без проблем. Закон о бюджете предусматривает инвестиции в ремонт дорог и инфраструктуры на уровне двух миллиардов леев. Также заложены средства на увеличение зарплат и пенсий", - сказал председатель парламента Андриан Канду.



В окончательном чтении принята налогово-бюджетная политика и бюджет социального страхования. Его доходная и расходная части равны - около 19 миллиардов леев. То есть на два миллиарда больше, чем в этом году.



Доходы и расходы фонда обязательного медицинского страхования увеличены в среднем на 9%. Составят они около шести миллиардов. Стоимость медицинского полиса останется прежней - 4 056 леев.