Председатель Ассоциации иностраных инвесторов: мой голос всегда будет ЗА каждое действие власти, направленное на улучшение бизнес-среды

Председатель Ассоциации иностраных инвесторов Александр Косс обратился с воззванием к молдавским предпринимателям и призвал их оказать поддержку инициативе правительства, цель которой снизить репрессивное давление на бизнес со стороны контролирующих органов. Автор послания, опубликованного в социальных сетях, считает, что власти Молдовы впервые предложили четкую программа взаимодействия бизнеса и чиновников и этим обстоятельством деловому сообществу необходимо воспользоваться.

- Правительство само сказало за нас – давайте сделаем так чтобы бизнес не эмигрировал из страны, а развивался, чтобы предпринимателей перестали сначала сажать в тюрьму, а затем искать их вину. Предложило – сделаем как в цивилизованных странах, и пусть Антикоррупционный центр борется с коррупцией в госаппарате, отмыванием денег и подобными преступлениями, налогами пусть занимается налоговая инспекция, таможенными поступлениями – таможня, а СИБ пусть борется с терроризмом, защищает территориальную целостность и государственные интересы Молдовы, - пишет Косс.

При этом он отмечает небеспрестрастность "так называемого гражданского общества и экспертов", которые " не любят нынешнюю власть, зависят от мнения доноров, да и по сути своей являются популистами". - Понимаю и доноров, давших большие деньги на борьбу с коррупцией, преступлениями в банковской и финансовой сферах (что, кстати, не помешало злоумышленникам похитить пресловутый«миллиард») правоохранительным органам, которые должны быть реструктурированы, либо упразднены, - обосновал свою позицию Александр Косс.

При это его удивляет молчание предпринимателей, которые ранее и "не мечтали о том, что сейчас делается". - Мы в FIA всегда говорили, что в правильно выстроенной системе гос. институтов силовые структуры должны противодействовать преднамеренным преступлениям, включая мошенничество в финансовой сфере, на рынке ценных бумаг, коррупцию, мнимые банкротства и т.п.

С незначительными/неумышленными экономическими нарушениями вполне могут справиться специализированные “гражданские” ведомства. У нас же «силовик» сейчас вправе «посадить» любого руководителя, управляющего многомиллионным бизнесом, по подозрению, например, в намеренном уклонении от уплаты налогов на … пару тысяч евро. Которое, в итоге, может оказаться технической ошибкой бухгалтера,- привел аргументы в поддержку своей позиции председатель Ассоциации.

В заключение Косс выразил мнение, что предпринимателям следует оперировать интересами развития реального бизнеса, а не политической или геополитической конфигурацией. - Наш бизнес, наши акционеры, наши работники и наши партнеры - сотни и сотни тысяч людей, за которых мы в ответе, не могут ждать изменения конъюнктуры. Поэтому мой голос всегда будет ЗА каждое действие власти, направленное на улучшение бизнес-среды, - пояснил свою позицию Александр Косс