Группа ученых из Калифорнии опубликовала доклад, посвященный гаджетам и их потенциальному вреду для здоровья. В частности, имеется ввиду вредное воздействие устройств во время сна человека. Об этом отмечается на сайте Департамента здравоохранения Калифорнии.
В релизе сказано, что четкой связи между смартфонами и разного рода заболеваниями выявить не смогли. Однако имеющихся данных достаточно, чтобы предостеречь пользователей, и прежде всего детей, о вероятном риске гаджетов.
По словам специалистов, гаджеты во время сна человека должны находиться на расстоянии от одного до нескольких метров, пишет korrespondent.net
Смартфоны также якобы могут навредить сну подростков, а кроме того - их психическому здоровью.
Опасным является и радиочастотное излучение от устройств, которое влияет на качество спермы у мужчин.
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Русская служба Би-би-си