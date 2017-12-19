Смартфоны обвинили во вреде здоровью

Группа ученых из Калифорнии опубликовала доклад, посвященный гаджетам и их потенциальному вреду для здоровья. В частности, имеется ввиду вредное воздействие устройств во время сна человека. Об этом отмечается на сайте Департамента здравоохранения Калифорнии.

В релизе сказано, что четкой связи между смартфонами и разного рода заболеваниями выявить не смогли. Однако имеющихся данных достаточно, чтобы предостеречь пользователей, и прежде всего детей, о вероятном риске гаджетов.

По словам специалистов, гаджеты во время сна человека должны находиться на расстоянии от одного до нескольких метров, пишет korrespondent.net

Смартфоны также якобы могут навредить сну подростков, а кроме того - их психическому здоровью.

Опасным является и радиочастотное излучение от устройств, которое влияет на качество спермы у мужчин.