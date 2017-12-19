Поясняется, что открытие сделали с помощью рентгеновского аппарата сотрудники недавно открытой на севере Швеции снежной академии при Технологическом университете в городе Лулео.

"У нас появился новый инструмент – рентгеновский аппарат, и мы можем видеть отдельные снежные кристаллы. Таким образом мы обнаружили некоторые снежинки, описание которых мы не нашли в литературе. Это новый тип снежинки", — сказал радио исследователь в области экспериментальной механики и сотрудник снежной академии Юхан Кассельгрен.

По его описаниям, снежинка похожа на звезду, у которой есть небольшой хоботок тоже в форме звезды только в удлиненной форме. То есть снежинка не плоская, а полая внутри и удлиненная как туннель.

Ученый пояснил, что знания о снежинках можно в дальнейшем применять в изучении типов снега и его свойств после уплотнения. В частности, можно выяснить, что происходит со снегом и образующими его снежинками, когда трактор собирает снег, уплотняя его. Или что происходит с покровом вновь выпавшего снега с пока нетронутыми снежинками, когда на него наезжает своими колесами автотранспорт. Специалисты также попытаются понять, исчезает ли сразу хоботок снежинки или нет, и как это влияет на свойства снега, передает РИА Новости.