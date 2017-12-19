Почему нельзя смешивать работу и личную жизнь

Давно уже существует золотое правило на рабочем месте: не смешивать бизнес и удовольствие. В противном случае, выяснили швейцарские учёные, это пагубно скажется на здоровье человека. Исследование показало: те, кто не имеет чёткого разделения между работой и свободным временем, чаще страдают от эмоционального и физического истощения.

Люди, которые приносят работу домой (а, возможно, и работает на дому), меньше остальных отвлекаются на какие-либо занятия, которые могли бы помочь им расслабиться и отдохнуть после трудового дня. И это, в конечном счёте, приводит к стрессу и тревоге, что влияет на различные аспекты их жизни.

В современных рабочих условиях почти каждый ждёт, что сотрудники будут молниеносно отвечать на электронные письма, связанные с работой, даже в нерабочее время (или возьмут ноутбук в отпуск). Исследователи предупреждают: это может нанести ущерб физическому и психическому здоровью, передает Вести.ру.

Психологи из Университета Цюриха опросили порядка двух тысяч человек, средний возраст которых составил 42 года. Все они были представителями самых разных профессий. Семь человек из десяти находились в браке, а половина из них работала 40 часов (или даже более) в неделю.

Во время исследования задавался вопрос о том, насколько хорошо они могут разграничивать свою трудовую деятельность и свободное время. Например, как часто они берут работу на дом или работают в выходные дни, а также о том, как часто они думают о работе во время отдыха.

Участников также просили указать, отдыхают ли они после работы (и более конкретизировано – общаются они с кем-либо или участвуют в спортивных или других развлечениях). Кроме того, авторов работы интересовало, насколько усердно добровольцы добивались того, чтобы их работа не мешала личной жизни.

С целью измерения самочувствия человека учёные рассматривали чувство психического и физического истощения людей, а также чувство баланса между работой и другой частью жизни.

Психолог Ариана Уейфер говорит: "Сотрудники, которые объединяли работу и личную жизнь, сообщали о том, что они истощены, поскольку им не хватает времени восстановить силы".

Отсутствие "восстановительных мероприятий" (проще говоря, развлечений и отдыха) объясняет, почему люди, не разграничивающие работу и остальную часть жизни, имеют не столь хорошее самочувствие, говорит учёный.

Результаты исследования показывают: значительное количество работников пренебрегают факторами их жизни, которые делают их устойчивыми к проблемам, связанными с психическим здоровьем. Так, каждый шестой человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение недели. И, по мнению психологов, давление, оказываемую на сотрудников в современном мире, является, пожалуй, самым большим и актуальным вызовом психическому здоровью населения.

Совокупный эффект от увеличения рабочего времени оказывает важное влияние на образ жизни огромного числа людей, что, по мнению исследователей, может нанести вред их самочувствию. Эксперты считают, что людям необходимо проводить грань между карьерой и личной жизнью. Некоторые и вовсе считают, что компаниям необходимо вести политику, помогающую сотрудникам лучше сегментировать различные аспекты их жизни.

"Политика организаций могла быть скорректирована таким образом, чтобы помочь сотрудникам управлять своими рабочими и нерабочими часами, чтобы это не ухудшало их самочувствие. Поскольку плохое самочувствие идёт рука об руку с пониженной производимостью труда и снижением творческого потенциала", — добавляет Уейфер.