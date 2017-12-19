Подняли руку на святое? - учёные посоветовали россиянам изменить рецепт салата оливье

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) посоветовали россиянам пересмотреть рецепты новогодних блюд. В частности, не добавлять в салат оливье солёные огурцы, сообщается на сайте вузовского проекта "Школа здорового питания".

"Калорий в консервированных огурцах не очень много, но этот продукт содержит в себе много соли, что может вызвать отёки. Кроме того, маринованные огурчики, как любой другой пересоленный и пряный продукт, пробуждают чрезмерный аппетит. А в новогоднюю ночь это нежелательный эффект," — говорится в сообщении.

Также, согласно рекомендациям диетологов, следует заменить покупной майонез на приготовленный в домашних условиях, так как "в его составе нет химических добавок". А колбасу — на отварное куриное мясо, чтобы не навредить фигуре, поглощая вредные трансжиры, передает life.ru.

Как ранее сообщал Центробанк РФ, стоимость продуктов для приготовления салата оливье за год выросла на 1,2 процента — до 312 рублей. Такое изменение в цене связано с подорожанием картофеля на 9,4% и варёной колбасы на 3,1%.