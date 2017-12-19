Долги по субсидиям перед фермерами погасят в следующем году

Агентство по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA) погасит долги по субсидиям перед фермерами (300 млн леев) до начала кампании по приему заявлений на получение финансирования 2018 году.

Как передает агентство Инфотаг, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор AIPA Николае Чубук. Он напомнил, что размер Национального фонда сельскохозяйственного развития и сельской местности составил в этом году 900 млн леев, из которых пришлось направить 340 млн леев на долги перед фермерами за 2016 г. Еще 30 млн леев были переданы Фонду винограда и вина, а 11 млн леев ушли на административные нужды.



"Исходя из этого, в 2017 г. у нас осталось 520 млн леев, а принято 5,7 тыс. заявлений на 824,2 млн леев субсидий, из которых порядка 420 млн леев уже переведено на счета фермеров, а до конца декабря предстоит выплатить еще порядка 100 млн леев. Поэтому оставшиеся 300 млн мы сможем выплатить только в следующем году", - пояснил Чубук.



По его словам, благодаря субсидированию в сельскохозяйственный сектор в 2017 г. инвестировано более 4,3 млрд. леев и создано 3,9 тыс. рабочих мест.



"Порядка 82% всех заявителей представляют малые и средние предприятия, на них приходится 65% средств фонда. Более 1 тыс. заявлений подано молодыми людьми, 500 заявлений - компаниями, которыми руководят женщины", - сообщил он.