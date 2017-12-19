Любовь к селфи признали психическим расстройством

Постоянное желание опубликовать фото себя любимого в соцсетях действительно является заболеванием, выяснили индийские и британские ученые.

Впервые о заболевании «селфитис» мир узнал благодаря сайту фэйковых новостей. Однако теперь выяснилось, что «селфитис» действительно можно считать болезнью, имеющей стадии — пограничную, острую и хроническую.

Пограничная стадия возникает, когда люди делают селфи не реже трех раз в день, но не публикуют полученный результат в соцсетях. При остром состоянии сделанные селфи ежедневно появляются в интернете. Хронический этап выражается в круглосуточном и неуправляемом желании фотографировать себя, публикуя снимки в соцсетях не менее шести раз в день.

Участники исследования прошли тест, включавший вопросы об ощущениях от селфи, степени удовлетворения вниманием друзей, самовыражении через селфи и другие. Затем ученые изучили масштаб влияния селфи на сознания, проведя опрос среди 400 участников — активных пользователей Facebook из Индии.

Исследование было сосредоточено на Индии, поскольку именно в этой стране зафиксировано большинство смертей при попытке сделать селфи, уточняет The Daily Mail.

Медики пришли к выводу, что большинство больных «селфитис» страдают от недостатка внимания и неуверенности в себе. Они постоянно публикуют свои фото в надежде, что смогут прояснить свое место в социуме и ощутить себя частью группы.