По неизвестным причинам индонезийский остров Кисар, расположенный к северу от Восточного Тимора, ранее не вызывал особого интереса у археологов. Поэтому нетрудно представить удивление профессора Сью О'Коннор (Sue O'Connor) и её коллег, когда они впервые посетили это место и сразу наткнулись на многочисленные наскальные изображения людей и животных.
"Эти индонезийские острова были сердцем торговли пряностями, которая велась здесь на протяжении тысяч лет, — рассказывает О'Коннор в пресс-релизе университета. — На картинах, которые мы нашли, изображены лодки, собаки, лошади и люди, которые часто держат нечто, похожее на щиты. Другие сцены изображают людей, играющих на барабанах, вероятно, во время какой-то церемонии".
Археологические находки в данном регионе имеют огромную историческую ценность, поскольку Юго-Восточная Азия и её островная часть – это одна из колыбелей человеческой цивилизации. Новое открытие впервые раскрывает тесную историческую связь Кисара с соседним островом Тимор.
Изображения на некоторых рисунках очень похожи на образцы наскальной живописи, найденные в Восточном Тиморе. Отличительной особенностью искусства на обоих островах является малый размер фигур человека и животных, большинство из которых не превышают 10 сантиметров, но при этом выглядят очень динамичными.
Учёные считают, что люди активно перемещались с острова на остров около 3500 лет назад, когда австронезиийские народы осваивали этот регион, привозя с собой домашних животных, в том числе собак, и, вероятно, распространявшие зерновые культуры.
На некоторых рисунках присутствуют железные барабаны, которые впервые появились в северном Вьетнаме и на юго-западе Китая около 2500 лет назад, после чего широко распространились по всему региону. Это позволяет предположить, что как минимум часть картин относится к более позднему периоду, когда обмен дорогими товарами привёл к появлению иерархии на индонезийских островах, пишет vesti.ru
В издании Cambridge Journal of Archaeology было опубликовано описание рисунков с первых пяти участков, которые успели детально обследовать австралийские учёные. Всего таких участков было обнаружено 28.
Наскальная живопись в хорошей сохранности и внушительном количестве – большая редкость и настоящий кладезь информации. Так что в ближайшее время нас наверняка ждут новые открытия.
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Русская служба Би-би-си