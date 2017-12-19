Декриминализация экономических преступлений уменьшит давление на бизнес-среду

Законопроект, предусматривающий декриминализацию экономических преступлений, является необходимым проектом для рынка, который уменьшит давление на бизнес-среду.

Утверждение принадлежит директору Института рыночной экономики Роману Кирке.

По мнению эксперта, инициатива правительства Филипа является логичной и правильной, и те, кто ее критикуют, заявляя, что ее цель — освободить мошенников, манипулируют общественным мнением. «Это необходимый проект, способ уменьшить давление на бизнес-среду из Республики Молдова.

Суть экономического преступления — результат экономического ущерба, который может быть оценен. Эта инициатива кажется логичной и правильной. Когда возникает такой ущерб, его необходимо восстановить. В конечном итоге, речь идет о человеческом подходе. В пенитенциарных учреждениях находятся много людей, совершивших такие преступления, и ущерб не возвращается.

То есть, пенитенциарные учреждения не могут стать исправительными учреждениями. Крайне важно вернуть причиненный ущерб», — говорит Роман Кирка. Он добавил, что все, кто критикуют проект и утверждают, что мошенники избегут наказания, — псевдоспециалисты, которые не являются частью бизнес-среды и хотят манипулировать общественным мнением. Директор Института рыночной экономики отмечает, что в последнее время активизировались так-называемые эксперты, которые постоянно критикуют любую инициативу и похожи на «роботов с отрицательным выражением мнения».

«Я удивлен таким подходом. Те, кто делают такие заявления, не являются частью бизнес-среды. Декриминализация не предполагает легализацию экономических преступлений. Закон не будет иметь обратного эффекта. Я думаю, что это манипуляция общественным мнением некоторых псевдоспециалистов », — добавляет Роман Кирка.