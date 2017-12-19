Вирус оказался эффективным в борьбе с ВИЧ

Ученые Оттавского университета установили, что вирус Мараба, известный как MG1, является эффективным борцом с ВИЧ. Об этом отмечается на Eurekalert!. Специалисты рассчитывают, что данное открытие поможет в будущем создать лекарства против вируса иммунодефицита.

Прием антиретровирусных препаратов помогает держать ВИЧ под относительным контролем. Однако это не дает возможности убить вирус.

В то же время MG1 нападает на зараженные клетки, сокращая их количество. Полностью побороть инфекцию в ходе эксперимента ему не удалось, однако сократить ее присутствие MG1 смог, сообщает korrespondent.net

Причины агрессии вируса Мараба против зараженных ВИЧ клеток ученые пока объяснить не могут. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.