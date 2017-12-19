Названа новая причина развития инфаркта и ожирения

У детей и подростков, подвергшихся насилию или ставших его свидетелями, выше риск получить сердечно-сосудистые заболевания в будущем. Результаты исследования на эту тему публикует журнал Американской ассоциации сердца Circulation.

Выводы сделаны на основе многочисленных наблюдений. Выяснилось, что свидетели насилия или жертвы сексуального преступления, психологического давления имеют более высокий риск развития инфаркта, инсульта, гипертонии, ожирения, диабета, коронарной недостаточности.

В настоящее время ученые не могут назвать причину взаимосвязи между насилием и болезнями. Но они предполагают, что роль играют психические, биологические и поведенческие реакции на стресс, пишет lenta.ru

В ноябре были опубликованы результаты исследований, в ходе которых выяснилось, что употребление орехов в пищу позволяет снизить риск развития инфаркта.