Ученые прогнозируют сильное землетрясение в районе Курил

В районе северного японского острова Хоккайдо и островов Итуруп и Шикотан Курильской гряды в течение 30 лет ожидается сильнейшее землетрясение магнитудой более 8,8, заявила японская правительственная комиссия по изучению землетрясений. Вероятность такого катаклизма она оценивает в 40%.

Согласно прежним расчетам, в районе Курило-Камчатского желоба вероятность землетрясения магнитудой 7,7 в течение ближайших 30 лет составляет 70%. Этот расчет строился на основании того, что в этом районе землетрясения магнитудой выше 7,0 происходят в среднем раз в 27 лет: в 1924 году магнитуда составила 7,6, в 1978-м — 7,2 и в 1993-м — 7,5, сообщает

РИА Новости

Однако теперь, как сообщила телекомпания NHK, расчеты ученых основаны на анализе геологических данных западной части острова Хоккайдо. Они свидетельствуют о том, что землетрясения магнитудой выше 8,8 происходят в Курило-Камчатском желобе, к которому относятся районы в акватории Токати, Немуро, Шикотана и Итурупа, в среднем раз в 350 лет, а со времени последнего подобного землетрясения прошло уже более четырехсот. Это повышает опасность гигантского землетрясения в ближайшие годы.

"Есть вероятность такого же крупного землетрясения, как было в районе Тохоку (землетрясение магнитудой 9,0 в 2011 году. — Прим. ред.). Хотелось бы, чтобы все вспомнили, что после большого землетрясения на море возникает цунами", — сказал на пресс-конференции глава комиссии, профессор института изучения землетрясений Токийского университета Наоси Хирата.





