В США обнаружили огромный пузырь из магмы, поднимающийся к поверхности

Американские ученые из Ратгерского университета обнаружили под землей на северо-востоке США огромные массы расплавленных пород, которые поднимаются к поверхности. Об этом сообщает Science Alert.

В исследовании была использована сеть из тысяч геологических датчиков. Проанализировав их показания, ученые зафиксировали на глубине в 200 километров термическую аномалию — пузырь диаметром 400 километров, температура которого на сотни градусов выше, чем порода вокруг. Аномалия затрагивает штаты Вермонт, Нью-Гэмпшир и Массачусетс.

В регионе нет активных вулканов, поэтому геофизики полагают, что они столкнулись с относительно недавним явлением. Исследователи уверены, что извержение было бы естественным для подобного образования, однако до него могут пройти миллионы лет, пишет РИА Новости

Ранее ученые из NASA заявили, что считают супервулканы более серьезной угрозой, чем астероиды или третья мировая война. Всего на планете есть примерно 20 известных науке супервулканов, и извержение хотя бы одного из них может повлечь за собой катастрофические последствия, считают исследователи. Особую опасность они видят в Йеллоустоунском вулкане, расположенном в США на территории штата Вайоминг.







