Товарооборот между Молдовой и Турцией вырос в десять раз

После подписания Соглашения о свободной торговле, торговые отношения между Республикой Молдова и Турцией развиваются более динамично, и в 2017 году достигнут объема в 500 млн. долларов США, - заявил после заседания Межправительственной молдавско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, сообщает МОЛДПРЕС.

Вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу в свою очередь отметил, что по сравнению с 2000 годом, товарооборот между двумя нашими странами вырос более чем в 10 раз. «Потенциал огромен. Надеюсь, что в кратчайшие сроки, благодаря Соглашению о свободной торговле, мы достигнем поставленной задачи, и товарооборот достигнет 1 млрд. долларов США», - заявил представитель турецкой стороны.

В ходе IX заседания Межправительственной молдавско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству обсуждалась активизация торгово-экономических отношений и возможности для их расширения, в том числе путем внедрения разнообразных двусторонних проектов.

Октавиан Калмык отметил, что Турция находится на седьмом месте в списке внешних партнеров Республики Молдова и на третьем месте среди инвесторов в молдавскую экономику. Только за последние годы турецкие инвесторы вложили в экономику Республики Молдова более 22 млн. долларов США путем создания 1250 предприятий с турецким капиталом.

Министр экономики и инфраструктуры оценил готовность турецких властей оказать финансовую поддержку основанию Торгово-экономического бюро при Посольстве Республики Молдова в Турции с резиденцией в Стамбуле и проведению Инвестиционного форума в Стамбуле в феврале 2018 года. «С целью активизации торгово-экономического сотрудничества стороны рассматривают возможности либерализации сферы услуг, и особенно транспорта, как воздушного, так и наземного», - подчеркнул Калмык.

«Турция была среди первых государств, что поддержали Республику Молдова, и уверяю Вас, эта поддержка продолжится и впредь», - заявил Вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу.

По статистике, объем экспорта из Республики Молдова в Турцию за 10 месяцев 2017 года возрос в 1,6 раза, а объем импорта вырос на 10,8%.





