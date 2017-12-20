Правительство постановило: На создание рабочих мест будут выделяться субсидии

Кабинет министров предпринимает меры, чтобы стимулировать предпринимателей создавать новые рабочие места. Сегодня, в ходе заседания правительства был одобрен регламент о субсидировании создаваемых новых рабочих мест. Таким образом, размер дотаций определен в размере 40 тысяч леев.

„Среди критериев для получения субсидий числятся: рост числа работников минимум на 100 человек, которые подпадают под требуемую категорию, средний размер зарплаты на предприятии- субъекте выделения субвенций не должен быть ниже 75% от средней заплаты по экономике. Также получатель дотаций не должен иметь задолженностей по выплате налогов и сборов в государственный бюджет, - уточнили в правительстве. Авторы проекта уверены, что предложенная мера будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости в экономике. Еще одним положительным эффектом станет снижение миграции. Регламент разработан на основе закона о государственной помощи и выполнения плана действий по привлечению инвестиций и продвижения экспорта на 2016-2020.

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