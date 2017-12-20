Большое количество "зародышей" облаков возникает в атмосфере Земли в результате взаимодействия капель аэрозолей с космическими лучами высоких энергий, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
"Мы раскрыли последнюю деталь загадки о том, как космические частицы влияют на климат Земли. Теперь мы понимаем то, как изменения в солнечной активности или вспышки сверхновых будут влиять на то, как выглядит и ведет себя атмосфера планеты", — заявил Хенрик Свенсмарк (Henrik Svensmark) из Технического университета Дании в Люнгбю.
Считается, что аэрозоли — микроскопические капли жидких веществ и твердые частицы — отражают часть солнечных лучей и способствуют конденсации влаги в облаках, что заметно "охлаждает" нашу планету. Большинство климатологов предполагает, что большая часть аэрозолей образуется благодаря действию паров аммиака и серной кислоты в нижних слоях атмосферы.
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Русская служба Би-би-си