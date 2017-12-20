Главной загадкой их существования, как отмечает Свенсмарк, является то, что ученые пока не могут точно сказать, что именно заставляет аэрозоли превращаться в так называемые "ядра конденсации влаги", своеобразные зародыши облаков. Сами по себе капли аэрозолей не могут запускать роста облаков, так как они обладают в разы меньшими размерами, чем настоящие "ядра конденсации".

Датские климатологи и физики смогли раскрыть эту загадку, наблюдая за взаимодействиями капель жидкости и различных молекул в лабораторном аналоге верхних слоев атмосферы Земли.

Руководствуясь этой идеей, ученые поменяли работу "мини-атмосферы" таким образом, что в нее попадало примерно такое же число заряженных частиц, которое порождают космические лучи, сталкивающиеся с молекулами газов в воздухе. Это позволило им выяснить, что примерно 5% "ядер конденсации" и облаков в атмосфере Земли имеют космическое происхождение.