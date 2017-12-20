ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Удачный день для людей творческих профессий.

Источник