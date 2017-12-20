15 миллионов леев выделит правительство на компенсации фермерам, которые понесли убытки в результате весенних заморозков 2016 года.
Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве одобрило заявки 53 аграриев. Низкие температуры были зарегистрированы в северных районах страны в апреле прошлого года.
Комментарии
- Правительство постановило: На создание рабочих мест будут выделяться субсидии
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- Председатель Ассоциации иностраных инвесторов: мой голос всегда будет ЗА каждое действие власти, направленное на улучшение бизнес-среды
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- Аграриям, пострадавших от заморозков, выделят компенсации
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- Правительство проведет досрочную валорификацию для тех, кто вышел на пенсию в период 2012-31марта 2017
- Влад Плахотнюк: мы стремились сделать правительство технократичным и деполитизированным
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Удачный день для людей творческих профессий.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си