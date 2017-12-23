Как сообщил на своей странице в фейсбуке премьер-министр Павел Филип, Совет директоров МВФ положительно оценил результаты выполнения обязательств, которые взяли на себя правительство, Национальный банк и парламент.



Как отмечается в сообщении для прессы МВФ, подписанном заместителем директора-распорядителя фонда, Молдова делает значительные шаги в направлении консолидации финансовой и макроэкономической стабильности.

В результате успехов, достигнутых к настоящему времени, условия деятельности бизнеса заметно улучшились, а также удалось увеличить объем внутренних и внешних инвестиций. МВФ рекомендует властям Молдовы продолжать усилия, направленные на повышение уровня жизни в стране.



Средства второго транша направят на реализацию проектов в социальной и экономических сферах.



Программу финансовой помощи Молдове МВФ утвердил в ноябре прошлого года. Наша страна получит почти 183 миллиона долларов. До сих пор поступили почти 59 миллионов.